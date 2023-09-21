Гилберт Бернс назвал условие для боя с Шавкатом Рахмоновым

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) заявил, что готов драться с шестым номером рейтинга в полусреднем весе казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) только в том случае, если это будет претендентский или титульный бой.

«С Висенте [Люке] я драться не буду. Я буду драться с Айаном Гарри и Рахмоновым только в том случае, если это будет претендентский или титульный бой, — сказал бразилец в интервью MiddleEasy. — Хотя с этими двумя будет очень тяжело.

Но Висенте — единственный парень, с которым я не буду драться. Но со всеми остальными парнями я буду драться, с Камару [Усманом] я бился, и буду биться снова, с Шавкатом я буду драться, с Айаном Гарри я тоже буду драться. Это просто должно иметь смысл. Это не может быть просто так. У меня много ребят, с которыми я тренируюсь».

Бернс в прошлом бою проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.