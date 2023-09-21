Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:34

Гилберт Бернс назвал условие для боя с Шавкатом Рахмоновым

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) заявил, что готов драться с шестым номером рейтинга в полусреднем весе казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) только в том случае, если это будет претендентский или титульный бой.

«С Висенте [Люке] я драться не буду. Я буду драться с Айаном Гарри и Рахмоновым только в том случае, если это будет претендентский или титульный бой, — сказал бразилец в интервью MiddleEasy. — Хотя с этими двумя будет очень тяжело.

Но Висенте — единственный парень, с которым я не буду драться. Но со всеми остальными парнями я буду драться, с Камару [Усманом] я бился, и буду биться снова, с Шавкатом я буду драться, с Айаном Гарри я тоже буду драться. Это просто должно иметь смысл. Это не может быть просто так. У меня много ребят, с которыми я тренируюсь».

Бернс в прошлом бою проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Гилберт Бернс
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт рассказал, как стал президентом UFC: «Мурашки по коже от этой истории»
Новости
RSS RSS
Все новости