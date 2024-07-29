Дана Уайт: «Я пытаюсь отменить единственное поражение Джонса»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал отмену правила 12-6, из-за которого в 2009 году проиграл экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1).

«Я пытаюсь отменить то поражение Джонса. Я работаю над этим больше Джонса, я пытаюсь сделать это уже очень долгое время. Тот рефери был совершенно некомпетентным», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ассоциация боксерских комиссий и комитет по боевым смешанным единоборствам отменили правило 12-6. Отмена вступит в силу 1 ноября.

Джонс имеет единственное поражение в карьере именно из-за этого правила. В 2009 году Джонс доминировал в бою с Мэттом Хэмиллом (13-8), но в одном из эпизодов нанес несколько ударов локтями сверху вниз, что являлось нарушением правил UFC.