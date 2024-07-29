Дана Уайт объяснил, почему Джонс не завершит карьеру после боя с Миочичем

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что не верит в то, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) завершит карьеру после боя с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Джон Джонс обладает высочайшим бойцовским IQ. Он знает Аспиналла. Если он победит Стипе, я думаю, что его соревновательный дух не позволит ему завершить карьеру, потому что он захочет доказать, что он лучший из лучших. Если он уйдет, будет чертовски обидно», — сказал Уайт.

Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.