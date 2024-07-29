Блейдс сделал заявление после поражения Аспиналлу

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) извинился перед фанатами за поражение временному чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу (15-3).

«Прошу прощения, друзья, за то, что я поторопился и упустил возможность показать вам потрясающий геймплей, который мы так долго готовили. Я уверен, что он бы сработал.

Том был великолепен. Я знаю, что это не конец пути, но, честно говоря, я знаю, что могу лучше. Я ценю вашу поддержку, это был удивительный опыт — выступать перед такой замечательной публикой", — написал Блейдс в соцсетях.

Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.