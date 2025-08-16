Байсангур Сусуркаев и Эрик Нолан проведут бой на UFC 319 17 августа

Российский боец Байсангур Сусуркаев и американец Эрик Нолан проведут поединок в среднем весе на турнире UFC 319.

ММА UFC: Сусуркаев — Нолан

Время начала и во сколько бой Сусуркаева против Нолана

Турнир UFC 319 пройдет в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь на воскресенье, 17 августа. Шоу стартует в 1.00 по московскому времени, бой Сусуркаева и Нолана в предварительном карде ожидается около 4.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

24-летний Сусуркаев имеет в профессиональных ММА 9 побед и 0 поражений. 27-летний Нолан на профессиональном уровне одержал 8 побед и потерпел 3 поражения.

Где смотреть UFC 319 и бой Сусуркаева против Нолана

Трансляция боя Сусуркаев — Нолан, как и других поединков турнира, пройдет на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, а также в федеральном эфире на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 319. Ключевые события и результат боя Сусуркаев — Нолан и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.