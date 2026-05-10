Уайт: «Чимаев сказал, что хочет подняться в весе после поражения от Стрикленда»

Российский боец UFC Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выразил желание сменить весовую категорию.

10 мая Чимаев раздельным решением судей проиграл американцу Шону Стрикленду в главном поединке на турнире UFC 328.

«Чимаев подошел ко мне после боя и сказал: «Я хочу подняться в весе. Я больше не хочу драться в этой весовой». Я не думал, с кем ему драться в полутяжелом, но его переход в этот вес — это интересно», — сказал Уайт после боя.

32-летний Чимаев потерпел первое поражение в карьере при 15 победах. На счету 35-летнего Стрикленда теперь 31 победа и 7 поражений. Он завоевал пояс UFC в среднем весе.

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