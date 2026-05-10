Судьи отдали Стрикленду второй, третий и пятый раунды поединка с Чимаевым

Опубликованы судейские карточки по итогам титульного поединка между россиянином Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328.

Стрикленд одержал победу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Двое судей отдали Шону второй, третий и пятый раунды. Все судьи отдали американцу победу во втором и третьем раундах, двое из трех — в пятом.

32-летний Чимаев потерпел первое поражение в карьере при 15 победах. На счету Стрикленда теперь 31 победа и 7 поражений. Он завоевал пояс UFC в среднем весе.

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