Волков вышел на бой UFC в США с Кортесом-Акостой под «Катюшу» с флагом России

Российский боец Александр Волков вышел на бой турнира UFC 328 в Ньюарке (США) против доминиканца Валдо Кортеса-Акосты под песню «Катюша». Спортсмен появился на арене под ремикс советской песни, которую использует не в первый раз. На плечах Волкова был флаг России.

37-летний россиянин победил единогласным решением судей — 30:27, 29:28, 29:28.

Волков в профессиональных ММА одержал 40 побед при 11 поражениях. У 34-летнего Кортеса-Акосты три поражения при 17 победах.

В предыдущем поединке Волков в октябре 2025 года нанес поражение бразильцу Жаилтону Алмейде на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

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