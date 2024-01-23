Чимаев настроен выступить на турнире UFC 300

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) настроен выступить на турнире UFC 300.

«Хамзат настроен выступить на UFC 300, но при определенных условиях. Организация обещала титульный бой», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля. 10 марта начнется Рамадан, который закончится 9 апреля.

Чимаев в последнем бою победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023 года на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.