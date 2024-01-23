Шон О'Мэлли: «Мне приснился кошмар, что я должен был драться с Махачевым»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) рассказал, как ему приснился сон, в котором он должен был драться с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (25-1).

«Ислам чертовски пугает. Мне приснился кошмар, что я должен был с ним драться. Я проснулся и подумал: «О Боже, слава Богу». Он такой всесторонне развитый, просто охренительно опытный. Я бы сказал, что Ислам — это следующий уровень», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.