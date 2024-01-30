Чендлер предложил Макгрегору подраться на UFC 300: «Слезай с яхты, парень»

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) обратился к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6) с предложением провести бой на UFC 300.

«Я понял, что он восстановился после травмы. Теперь Конор здоров, так почему бы не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года с момента твоего прошлого поединка... слезай с яхты, парень», — написал Чендлер в соцсети X, на что ирландец ответил: «На яхте есть зал».

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.