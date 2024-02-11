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11 февраля, 13:50

Джон Джонс дал совет Аспиналлу: «Дерись с Алексом Перейрой»

Джон Джонс дал совет Тому Аспиналлу по поводу следующего соперника
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) считает, что временному чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу (13-3) стоит бросить вызов чемпиону полутяжелого веса Алексу Перейре (9-2).

«Том еще не настолько важен, чтобы влиять на мои решения. Я слышал, что Алекс Перейра может перейти в тяжелый вес, и ходят слухи, что он может подраться на UFC 300. Так почему бы Тому не акцентироваться на этом? Если ты действительно веришь в то, что ты один из лучших в мире, то действуй. Выходи и соревнуйся, и тогда настоящие фанаты к тебе придут. Дерись, побеждай и зарабатывай деньги», — сказал Джонс в интервью Submission Radio.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.

Том Аспиналл (13-3) победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
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