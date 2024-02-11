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11 февраля, 14:19

Тренер О'Мэлли: «Соглашаться на бой с Умаром Нурмагомедовым слишком рискованно»

Давид Хачатрян
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Тренер чемпиона легчайшего веса UFC Шона О'Мэлли (17-1) Тим Уэлч объяснил, почему не хочет принимать бой с Умаром Нурмагомедовым (16-0).

«Это слишком рискованно. Понимаете о чем я? Меня беспокоит то, что этот парень постоянно срывает бои. Давай я быстро прикину, сколько боев с ним было отменено (считает вслух). Восемь! Поймите, что эти тренировочные лагеря к титульным боям очень сложные и изнурительные. Подписываться на бой с чуваком, который постоянно все срывает, слишком рискованно», — сказал Уэлч в интервью Inside Fighting.

Нурмагомедов подерется с дебютантом Бекзатом Алмахановым (14-1) 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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