Тренер О'Мэлли: «Соглашаться на бой с Умаром Нурмагомедовым слишком рискованно»

Тренер чемпиона легчайшего веса UFC Шона О'Мэлли (17-1) Тим Уэлч объяснил, почему не хочет принимать бой с Умаром Нурмагомедовым (16-0).

«Это слишком рискованно. Понимаете о чем я? Меня беспокоит то, что этот парень постоянно срывает бои. Давай я быстро прикину, сколько боев с ним было отменено (считает вслух). Восемь! Поймите, что эти тренировочные лагеря к титульным боям очень сложные и изнурительные. Подписываться на бой с чуваком, который постоянно все срывает, слишком рискованно», — сказал Уэлч в интервью Inside Fighting.

Нурмагомедов подерется с дебютантом Бекзатом Алмахановым (14-1) 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.