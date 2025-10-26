Перейра вызвал Джонса на бой на турнире в Белом доме отсылкой к фразе Трампа
Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра обратился к завершившему карьеру Джону Джонсу после поединка между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом на турнире UFC 321.
«Давай сделаем тяжелый вес снова великим», — написал Перейра в соцсети, сопроводил пост фотографией Белого дома.
После турнира UFC 321 Джонс также предложил Перейре провести бой на турнире в Белом доме, который запланирован на 14 июня 2026 года.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что не планирует участия в нем Джонса.
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