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26 октября 2025, 10:36

Хабиб Нурмагомедов — Умару после победы над Баутистой: «Младший, мы только разгоняемся»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару Нурмагомедову после победы над Марио Баутистой на турнире UFC 321.

Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.

«Младший — мы только разгоняемся, нам еще есть над чем работать, просто продолжим пахать! Тяжелая работа окупилась, но все только начинается!» — написал Хабиб Нурмагомедов в соцсети.

Умар Нурмагомедов после победы в&nbsp;бою на&nbsp;UFC 321.«Хабиб отдавал этому делу всего себя. А я не отдаю». Умар Нурмагомедов одержал непростую победу после первого поражения в карьере

Нурмагомедов одержал 19-ю победу в ММА при одном поражении.

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