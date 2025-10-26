Хабиб Нурмагомедов — Умару после победы над Баутистой: «Младший, мы только разгоняемся»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару Нурмагомедову после победы над Марио Баутистой на турнире UFC 321.

Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.

«Младший — мы только разгоняемся, нам еще есть над чем работать, просто продолжим пахать! Тяжелая работа окупилась, но все только начинается!» — написал Хабиб Нурмагомедов в соцсети.

Нурмагомедов одержал 19-ю победу в ММА при одном поражении.