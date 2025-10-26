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26 октября 2025, 12:01

Монсон: «Волков в хорошей форме, он заслужил победу»

Артем Бухаев
Корреспондент

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» оценил победу Александра Волкова в поединке против Жаилтона Алмейды на турнире UFC 321.

«Согласен с решением, Волков победил. Но это был очень близкий бой. Волков в хорошей форме. Но есть вещи, которые ему нужно улучшить. Он провел хороший бой и сделал все, что нужно было сделать для победы. Он заслужил победу», — сказал Монсон «СЭ».

25 октября Волков одержал победу раздельным решением судей. Теперь он является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда.Волков победил Алмейду — тяжело и спорно. Судьба вернула российскому бойцу должок?
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