Монсон: «Волков в хорошей форме, он заслужил победу»

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» оценил победу Александра Волкова в поединке против Жаилтона Алмейды на турнире UFC 321.

«Согласен с решением, Волков победил. Но это был очень близкий бой. Волков в хорошей форме. Но есть вещи, которые ему нужно улучшить. Он провел хороший бой и сделал все, что нужно было сделать для победы. Он заслужил победу», — сказал Монсон «СЭ».

25 октября Волков одержал победу раздельным решением судей. Теперь он является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА.