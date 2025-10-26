Джонс вызвал Перейру на бой на турнире в Белом доме

Бывший двойной чемпион UFC Джон Джонс вызвал обладателя пояса в полутяжелом весе Алекса Перейру на поединок на турнире в Белом доме.

«Алекс, я бы с радостью привнес в турнир в Белом дома высочайший уровень мастерства. Ценю то уважение, которое ты мне оказал. Давай потанцуем», — написал Джонс в соцсети X.

22 июня 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в июле решил вернуться.

Турнир UFC в Белом доме запланирован на 14 июня 2026 года. Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что не планирует участия в нем Джонса.