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Сегодня, 10:10

Царукян считает, что рефери в бою Грина и Тернера рано остановил бой

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян (21-3) заявил, что хотел бы, чтобы рефери в бою между Бобби Грином (31-15) и Джэлином Тернером (13-7) не останавливал бой еще 5 минут.

«Рефери надо было позволить ему [Тернеру] бить еще. Он должен был остановить бой минут через 5. Я был счастлив. Вы могли видеть это по моему лицу, когда я выходил в октагон», — сказал Царукян в эфире The MMA Hour.

Грин проиграл Тернеру нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян
Бобби Грин
Джэлин Тернер
UFC
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