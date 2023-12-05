Хукер: «Махачев не будет драться с Царукяном. Для него это слишком рискованно»

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) уверен, что чемпион дивизиона Ислам Махачев (25-1) не даст реванш Арману Царукяну (21-3).

«Он (Махачев. — Прим. «СЭ») не собирается с ним драться. Я гарантирую, что к тому времени, как Арман доберется до него, он уже завершит карьеру. Слишком рискованно. Есть слишком много других, более легких боев. Стилистически. Более крупные имена, которые действительно являются таковыми — никто не будет покупать платные трансляции Армана Царукяна. Да ладно, вы понимаете, о чем я. Никто не будет смотреть пресс-конференцию. Никто не отдаст 80 долларов за pay-per-view. Вы лучше посмотрите бой Ислама с Конором Макгрегором, Джастином Гейджи или кем-то в этом роде», — сказал Хукер в эфире The MMA Hour.

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.