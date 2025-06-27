Царукян будет страховать бой Топурия — Оливейра на турнире UFC 317

Россиянин Арман Царукян будет страховать поединок между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317, который пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе.

Царукян прошел процедуру взвешивания и уложился в лимит легкого веса, показав 70,3 кг.

28-летний боец в последнем поединке победил Оливейру раздельным решением судей 14 апреля 2024-го.

18 января Царукян должен был драться с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 311, но снялся с боя из-за проблем со спиной.