27 июня, 19:45

Боец UFC Алексеева: «У меня опухоль в костном мозге. Могут отказать ноги»

Алина Савинова

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о проблемах со здоровьем. Она заявила, что не может в своих поединках использовать борьбу из-за опухоли в костном мозге.

«У меня есть проблемы со здоровьем, которые не касаются боев. У меня опухоль в костном мозге. И как раз многие спрашивали после минувшего поединка, почему я не боролась, я же борец. Пока не могу бороться, так как у меня может возникнуть компрессия из-за напряжения — может лопнуть паутинка костного мозга и могут отказать ноги», — цитирует Алексееву matchtv.ru.

Спортсменка отметила, что уже полтора месяца находится на лечении у невролога. По ее словам, благодаря подходящей терапии она стала чувствовать себя лучше.

21 июня Алексеева потерпела поражение от Клаудии Сигулы из Польши в поединке в легчайшем весе на турнире UFC on ABC 8 в Баку. Это поражение стало для 34-летней россиянки третьим в карьере при пяти победах.

Источник: matchtv.ru
