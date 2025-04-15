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15 апреля, 14:20

Хабиб Нурмагомедов — о возможном поединке Умара с Яном: «Как фанат из России, я хотел бы этого боя»

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что с удовольствием посмотрел бы на поединок между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

Ранее Ян бросил вызов Нурмагомедову, и тот согласился провести поединок, но только осенью.

«Как я понял, Петр хочет подраться на турнире в Абу-Даби, который будет в июле, а Умар будет готов только в октябре, потому что ему сделали операцию на руку, и бой в июле невозможен. Думаю, это был бы очень высококлассный бой, это серьезное противостояние для обоих бойцов. Любая победа может приблизить их к титулу, и им обоим нужна победа друг над другом. Для российских болельщиков это будет очень серьезный, хороший поединок, как для зрителей. Я бы с удовольствием посмотрел на него. Как фанат из России, я хотел бы этого боя. Если у нас только два представителя в этом весе, и они оба в топ-5, почему они не могут подраться? Думаю, этот поединок имеет сымсл», — сказал Хабиб в интервью Адаму Зубайраеву на YouTube-канале.

На счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений за карьеру. Свой последний поединок россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года, победив единогласным решением судей бразильца Дейвесона Фигередо.

29-летний Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. В январе на UFC 311 он уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.

Петр Ян
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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