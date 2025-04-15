Хабиб Нурмагомедов: «Царукян более конкурентный соперник для Махачева, чем Топурия»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Арман Царукян будет более конкурентным соперником для Ислама Махачева, чем Илия Топурия.

«По моему мнению, Царукян не чтобы более опасный, а более конкурентный соперник для Ислама. Он посерьезнее боец, чем Топурия. Илия — хороший боец в весовой категории 66 кг, а в 70 кг мы его не видели. Ислам уже два раза давал шанс чемпиону в 66 кг и оба поединка выиграл. Исламу тоже немного осталось. Если так посмотреть, ему скоро будет 34 года, и он хочет драться не с Топурией и Волкановски или вышедшим на замену Мойкано, а с большими именами, которые заслуживают этого, которые давно уже в 70 кг. Ничего личного нет, но если ты переходишь в этот вес, то заслужи [право драться с Махачевым]», —сказал Хабиб в интервью Адаму Зубайраеву на YouTube-канале.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Махачев может стать его следующим соперником.