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15 апреля, 11:23

Евлоев заявил, что хочет сразиться с Волкановски в июне

Камила Абдурахманова
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Мовсар Евлоев, занимающий четвертое место в рейтинге UFC в полулегком весе (до 65 кг), заявил, что готов побороться за титул чемпиона.

«Я победил: Диего Лопеса, Алджамейна Стерлинга, Арнольда Аллена, Дэна Иге. В полулегком весе нет никого с более сильным резюме, кроме чемпиона. У меня самая длинная победная серия в дивизионе. Мой бой с Алексом Волкановски — в конце июня на Международной неделе боев», — написал Евлоев в социальных сетях.

31-летний Евлоев начал свою профессиональную карьеру в 2014 году. С 2019 года он выступает в UFC, где на его счету на данный момент девять побед и ни одного поражения.

В своем последнем бою на UFC 310 в декабре Евлоев одержал победу над бывшим чемпионом из США Алджамейном Стерлингом — решение судей было в пользу россиянина.

Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
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