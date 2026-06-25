Бразилец Бруно Феррейра и россиянин Икрам Алискеров проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА состоится на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя Феррейра — Алискеров — около 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Алискеров — Феррейра

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Феррейра — Алискеров и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.