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25 июня, 19:15

Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: во сколько бой UFC

Бруно Феррейра и Икрам Алискеров проведут поединок на UFC Fight Night 280 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press

Бразилец Бруно Феррейра и россиянин Икрам Алискеров проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА состоится на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя Феррейра — Алискеров — около 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Алискеров — Феррейра

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Феррейра — Алискеров и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Икрам Алискеров
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