Россиянин Шарабутдин Магомедов и бразилец Мишел Перейра встретятся в соглавном поединке турнира UFC Fight Night в Баку в субботу, 27 июня. Бой пройдет на Национальной Гимнастической Арене, ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

Следить за результатами поединков турнира в Баку можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Шара Буллет одержал 16 побед и потерпел 1 поражение в профессиональных смешанных единоборствах, в рекорде Перейры — 32 победы, 14 поражений и 2 несостоявшихся поединка.

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