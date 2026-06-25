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Шара Буллет — Мишел Перейра: во сколько бой UFC

Шара Буллет и Мишел Перейра проведут бой на турнире UFC Fight Night 280 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов.
Фото Global Look Press

Россиянин Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) и бразилец Мишел Перейра проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер ММА пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало боя Буллет — Перейа — ориентировочно в 20.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Перейра — Магомедов

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результат боя Буллет — Перейра и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Мишел Перейра
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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