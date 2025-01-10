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Сегодня, 17:23

Нурмагомедов ответил Двалишвили, который хочет выставить его слабым на UFC 311: «Он никогда меня не побьет»

Алина Савинова
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Российский боец Умар Нурмагомедов отреагировал на слова грузина Мераба Двалишвили, который заявил, что намерен выставить Умара слабым в предстоящем поединке.

«Этот парень никогда меня не побьет. У него нет навыков для этого», — приводит слова Нурмагомедова UFC Eurasia.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным в турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном событии вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев сразится с Арманом Царукяном.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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