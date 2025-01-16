Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман точно сделал выводы после поражения, но ему будет тяжело»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Для меня шансы 50 на 50. Очень интересный бой, жду его. Не знаю, кому отдать предпочтение. Конкретно за какого-то бойца болеть не буду, хочется посмотреть интересный поединок. Почему шансы 50 на 50? У них уже был бой, мне кажется, что Царукян обязательно сделал какие-то выводы, проделал работу над ошибками. И он прибавил за это время в борьбе, но ему будет тяжело. В UFC может произойти все что угодно, один удар или один прием могут все поменять», — сказал Тарасов «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.