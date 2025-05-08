Американский боец Макс Холлоуэй проведет поединок против соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 318 в воскресенье, 19 июля. Вечер ММА пройдет в Новом Орлеане (Луизиана, США).

ММА UFC: Холлоуэй — Порье

33-летний Холлоуэй в профессиональной карьере имеет рекорд — 26 побед и восемь поражений. Предыдущий бой Макс провел в октябре 2024-го в рамках турнира UFC 308. Тогда американец проиграл Илию Топурию нокаутом в третьем раунде.

На счету 36-летнего Порье в ММА рекорд — 30 побед и девять поражений, еще один бой был признан не состоявшимся. Последний раз Дастин выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 302, тогда американский боец проиграл Исламу Махачеву сабмишном (удушение) в пятом раунде.