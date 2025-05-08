Бокс/ММА
8 мая, 00:20

Макс Холлоуэй — Дастин Порье: когда третий бой — дата и турнир

Макс Холлоуэй проведет поединок против Дастина Порье на турнире UFC 318
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дастин Порье.
Фото Getty Images

Американский боец Макс Холлоуэй проведет поединок против соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 318 в воскресенье, 19 июля. Вечер ММА пройдет в Новом Орлеане (Луизиана, США).

ММА UFC: Холлоуэй — Порье

33-летний Холлоуэй в профессиональной карьере имеет рекорд — 26 побед и восемь поражений. Предыдущий бой Макс провел в октябре 2024-го в рамках турнира UFC 308. Тогда американец проиграл Илию Топурию нокаутом в третьем раунде.

На счету 36-летнего Порье в ММА рекорд — 30 побед и девять поражений, еще один бой был признан не состоявшимся. Последний раз Дастин выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 302, тогда американский боец проиграл Исламу Махачеву сабмишном (удушение) в пятом раунде.

