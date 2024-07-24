Богатырев считает, что Аспиналл должен победить Блейдса на UFC 304

Боец ACA Адам Богатырев рассказал, кого считает фаворитом в поединке между Томом Аспиналлом и Кертисом Блейдсом.

«Для меня определенно Аспиналл — фаворит. Он молод, быстр, хорош во всех аспектах боя. Блейдс больше борец, нежели ударник, но, как мы знаем на опыте, раз в год и палка стреляет. Значит, списывать со счетов Кертиса не стоит. Но если ничего экстраординарного не произойдет, то Аспиналл должен победить. Не исключаю, что это будет досрочка», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

Бой Аспиналла и Блейдса пройдет 28 июля на UFC 304 . Всего на счету 31-летнего англичанина 14 побед и 3 поражения в ММА. В активе 33-летнего американца 18 побед при 4 поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.