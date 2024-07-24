Богатырев: «Упрямство Мухаммада может нивелировать талант Эдвардса»

Финалист Гран-при ACA в тяжелом весе Адам Богатырев поделился ожиданиями от поединка между Леоном Эдвардсом (22-3) и Белалом Мухаммадом (23-3) на UFC 304.

«Эдвардс — очень тайминговый ударник, талантливый и трудолюбивый боец. Белал же упорный, упрямый и не менее трудолюбивый. Его это упрямство вполне себе может нивелировать талант Леона. По первому бою какие-то выводы сделать сложно, но благодаря той остановке мы можем ожидать, что бой начнется с первых секунд без разведки и прикидки. Думаю, будет решение судей, и склоняюсь к победе чемпиона», — приводит слова Богатырева «РБ Спорт».

На счету Эдвардса 22 победы и 3 поражения. Он действующий чемпион UFC в полусреднем весе. У Мухаммада 23 победы и 3 поражения. Их первый бой в марте 2021 года был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз во втором раунде.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.