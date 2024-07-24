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Сегодня, 17:30

Кертис Блейдс: «Сэндхэген гораздо быстрее и креативнее Умара Нурмагомедова»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Претендент на временный пояс UFС в тяжелом весе Кертис Блейдс в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем поединке Кори Сэндхэгена и Умара Нурмагомедова.

— Через пару недель Кори дерется с Умаром Нурмагомедовым. Какие у него шансы на победу?

— Думаю, 50 на 50. Умар дерется так, как раньше дрался я сам. Большой акцент на борьбу, перевел и работаешь. Если у него получится это с Кори, он, пожалуй, победит. Но в стойке Кори гораздо быстрее и креативнее. Все зависит от того, захочет ли Умар поработать в стойке или будет только бороться, как, например, Мераб. Вот Мераб, мне кажется, победит всех в этом дивизионе. Он настолько верит в свою борьбу и постоянно проходит, проходит, проходит. Такой стиль тяжело победить. А по бою Умара и Кори 50 на 50, все зависит, насколько агрессивно Умар будет бороться.

27 июля Блейдс подерется с Томом Аспинэллом в соглавном событии вечера UFC 304 в Манчестере. Поединок Сэндхэгена и Нурмагомедова пройдет 3 августа в Абу-Даби.

Кертис Блейдс
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
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