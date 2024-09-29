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Аргентинка Перес — о победе над Железниковой: «Я отхабибила русскую и потверкала над ней»

Алина Савинова
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Боец полулегкого дивизиона UFC Айлин Перес похвасталась победой над россиянкой Дарьей Железняковой на турнире UFC Fight Night 243.

Аргентинка победила представительницу России удушающим приемом в первом раунде, а затем станцевала тверк прямо перед лежащей на настиле соперницей. При этом Перес не стала извиняться за неспортивное поведение после боя.

«Я отхабибила русскую и потверкала над ней. Дарья неуважительно отзывалась обо мне перед боем, так что я должна была это сделать. Зовите меня Айлин Нурмагомедова», — написала она в своих соцсетях.

29-летняя Перес одержала 11-ю победу в карьере при двух поражениях. 28-летняя Железнякова потерпела второе поражение, на ее счету также 9 побед.

Дарья Железнякова
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