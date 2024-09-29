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Сегодня, 13:02

Айлин Переc исполнила тверк над побежденной россиянкой Железняковой на турнире UFC

Алина Савинова
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Айлин Перес исполнила тверк после победы над Дарьей Железняковой.
Фото Скриншот трансляции

Боец полулегкого дивизиона UFC Айлин Перес неспортивно отпраздновала победу над россиянкой Дарьей Железняковой на турнире UFC Fight Night 243.

Аргентинка победила представительницу России удушающим приемом в первом раунде, а затем станцевала тверк прямо перед лежащей на настиле соперницей.

Айлин Перес отпраздновала тверком победу над Дарьей Железняковой.
Фото Скриншот трансляции

29-летняя Перес одержала 11-ю победу в карьере при двух поражениях. 28-летняя Железнякова потерпела второе поражение, на ее счету также 9 побед.

Дарья Железнякова
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