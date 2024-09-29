Тактаров — о словах Мойкано про Макрона: «Надо запретить людям вякать, пока не исполнится 80 лет»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на оскорбления бразильского бойца Ренато Мойкано в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Сейчас ему визу закроют и будет прекрасно. Ну и пусть потом думает, что вякает. Пускай теперь француз приедет и то же самое бразильцу скажет. Вообще, людям надо меньше болтать. Я заметил, что вот кто-то чуть вырвется из тени, сразу начинает свой рот открывать, а мозгов там еще нет, опыта тоже. Позволял бы людям разговаривать после 80 лет, на мой взгляд. Вот 84 года исполнилось — можешь начинать что-то говорить и людей поучать. Пока 84 нет — надо запретить вякать. Так Будда считает, что в 84 года земной цикл пройден», — сказал Тактаров «СЭ».

Бразилец Мойкано обратился к Макрону после победы над французским бойцом Бенуа Сэн-Дени на турнире UFC Fight Night 243. После поединка он послал президента Франции и глобалистов к черту.

Поединок прошел в ночь с 28 на 29 сентября в Париже. Ренато одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Александр Абустин