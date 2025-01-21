Царукян — о травме спины, из-за которой снялся с боя против Махачева: «Думаю, это все из-за дегидратации»

Армяно-российский боец Арман Царукян поделился подробностями о травме спины, из-за которой он снялся с UFC 311.

На турнире в Лос-Анджелесе Царукян должен был втретиться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым. Его заменил бразилец Ренато Мойкано.

«Все было хорошо, но в последний день, в среду после тренировки, я пошел спать и почувствовал дискомфорт в пояснице. Я не мог уснуть всю ночь. Принял обезболивающие, но они не помогли. На следующий день я подумал, что все будет хорошо. После пресс-конференции я начал сгонку веса. И когда я сел на велосипед, мою спину просто заклинило, я не мог двигаться. Думаю, это произошло из-за дегидратации», — приводит Sportskeeda слова Царукяна.

19 января в титульном поединке на UFC 311 Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.