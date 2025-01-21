Копылов: «Разделим октагон с Шарой Буллетом, если будет нужно»

Российский средневес Роман Копылов высказался о возможности провести поединок с Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет) в UFC.

«Если нужно будет разделить октагон для продвижения к поясу, разделим. Это наша работа и ничего такого в этом нет. Принципиальный ли он соперник? Нет. Я к этому проще отношусь», — цитирует Копылова MMA.Metaratings.ru.

12 января 33-летний россиянин одержал 14-ю победу при 3 поражениях в своей карьере, отправив в нокаут американца Криса Кертиса на турнире UFC Fight Nights 249. Шара Буллет (15-0-0) 1 февраля проведет поединок с американским бойцом Майклом Пэйджем (22-3-0) на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.