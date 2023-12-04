Бобби Грин рассказал о своем состоянии после нокаута на UFC on ESPN 52

13-й номер рейтинга UFC в легком весе Бобби Грин (31-15) поздравил своего соперника Джалина Тернера (14-7) с победой на UFC on ESPN 52.

«Бывают победы, бывают поражения... Я должен показать людям, что при победах и поражениях ты должен оставаться мужиком. Поздравляю, Джалин. Ты сделал свое дело, брат. Я так рад за тебя. То, что ты вышел на бой в кратчайшие сроки и победил, — это круто. Поздравляю тебя. Для всех моих фанатов... это просто еще один этап в карьере. Бывают взлеты, бывают падения. Я собираюсь продолжать в том же духе. Я никуда не денусь», — сказал Грин в соцсетях.

Тернер победил Грина нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.