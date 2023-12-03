Торосян — о вызове Царукяна Махачеву: «Я против, но не осуждаю»

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, рассказал, как относится к тому, что его подопечный вызвал на бой чемпиона UFC Ислама Махачева. После победы над американцем Бенейлом Дариушем Царукян заявил, что может нокаутировать Махачева в первом раунде.

«Вообще, я противник таких высказываний, особенно когда они касаются чемпиона UFC и ребят, которые находятся в топе. Все прекрасно понимают, что была выполнена огромная работа для достижения тех или иных навыков. «Я финиширую Махачева в первом раунде», — звучит самоуверенно. Но я прекрасно понимаю, почему он это говорит, и ни в коем случае не осуждаю. Нужно привлечь публику, хотя, думаю, она и так ждет этот бой и понимает, что он конкурентный. Что инициатива будет переходить от одного к другому, потому что оба крепкие хорошие бойцы», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Ислам тогда победил решением судей.

27-летний Царукян провел 24 боя в ММА, одержав 21 победу и потерпев 3 поражения. На счету 32-летнего Махачева 25 побед и 1 поражение.