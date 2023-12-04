Дана Уайт раскритиковал рефери боя Грина и Тернера: «Одна их худших остановок, что я когда-либо видел»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал концовку боя между Бобби Грином (31-15) и Джалином Тернером (14-7), в которой Тернер нокаутировал лежачего Грина.

«Одна их худших остановок, что я когда-либо видел. Это очень плохо. Раньше рефери при таких ошибках говорили, мол, я позволил ей быть воином и тому подобное. Но этот рефери понимает, что совершил ошибку, и он чувствует себя сейчас не очень здорово. Да, это не очень хорошо», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Тернер победил Грина нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.