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Сегодня, 08:50

Бо Никал признался, что ему сказал Дана Уайт на UFC 300

Давид Хачатрян
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28-летний американский средневес Бо Никал (6-0) заявил, что глава лиги Дана Уайт сказал ему, что он может стать суперзвездой.

«Он просто сказал мне, что я отлично справляюсь. Главное — не терять голову, продолжать делать то, что делаю, и тогда я стану огромной, огромной звездой. Я думаю, что если кто-то и знает, что его ждет в будущем, так это он. Он был в этой игре и продвигал этот спорт вперед больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Никала MMA Junkie.

Никал победил Коди Брандейджа (10-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бо Никал
Дана Уайт
UFC
ММА
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