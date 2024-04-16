Бо Никал признался, что ему сказал Дана Уайт на UFC 300

28-летний американский средневес Бо Никал (6-0) заявил, что глава лиги Дана Уайт сказал ему, что он может стать суперзвездой.

«Он просто сказал мне, что я отлично справляюсь. Главное — не терять голову, продолжать делать то, что делаю, и тогда я стану огромной, огромной звездой. Я думаю, что если кто-то и знает, что его ждет в будущем, так это он. Он был в этой игре и продвигал этот спорт вперед больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Никала MMA Junkie.

Никал победил Коди Брандейджа (10-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.