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Магомед Исмаилов назвал лучшего бойца в истории

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) считает, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — лучший боец в истории MMA.

«Были разные эпохи. Была эпоха Грейси, была эпоха Федора Емельяненко. Сейчас есть Джон Джонс, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов. Давай так скажем — Хабиб Нурмагомедов. От начала и до конца его карьеры я за него болел. Есть эпохи, где для меня Федор Емельяненко — номер один. Есть эпоха, в которой Хабиб — номер один. У Джона Джонса немного нестабильная история. Хабиб Нурмагомедов для меня номер один», — сказал Исмаилов на семинаре на тему «Трудности в спорте на пути к большим победам».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Джон Джонс
Ислам Махачев
Магомед Исмаилов
Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
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