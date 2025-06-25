Бенэил Дариуш и Ренато Мойкано проведет бой на турнире UFC 317

Американец Бениэл Дариуш и бразилец Ренато Мойкано встретятся на турнире UFC 317 в воскресенье, 29 июня. Турнир пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало главного карда — в 5.00 по московскому времени.

Дариуш на профессиональном уровне одержал 22 победы, потерпел 6 поражений и завершил 1 бой вничью. В профессиональном рекорде Мойкано 20 побед, 6 поражений и 1 ничья.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.