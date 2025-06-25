Бокс/ММА
25 июня, 09:39

Волков готов провести бой с чемпионом UFC Аспиналлом

Алина Савинова

В команде российского бойца ММА Александра Волкова заявили о готовности спортсмена провести поединок с чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом.

«Александр готов к бою за титул. Вероятно, он является одним из претендентов», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Том Аспиналл.С кем биться Аспиналлу после ухода Джонса? Лишь один боец поможет устроить реально громкий титульник

36-летний Волков одержал 38 побед и потерпел 11 поражений в ММА.

На счету 32-летнего Аспиналла 15 побед при 3 поражениях. Он стал чемпионом UFC после того, как американец Джон Джонс завершил карьеру.

Источник: ТАСС
