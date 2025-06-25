Бокс/ММА
25 июня, 14:00

Брэндон Ройвэл — Джошуа Ван: статистика бойцов перед боем UFC 317

Брэндон Ройвэл и Джошуа Ван проведут поединок на турнире UFC 317
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Брэндон Ройвал из США и Джошуа Ван из Мьянмы сразятся на турнире UFC 317 в воскресенье, 29 июня. Турнир состоится на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало главного карда — в 5.00 по московскому времени.

Ройвал одержал 17 побед и потерпел 7 поражений в профессиональных ММА. В профессиональном рекорде Ван 14 побед и 2 поражения.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Брэндон Ройвал
Джошуа Ван
КХЛ на Кинопоиске

