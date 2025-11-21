Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут поединок в полусреднем весе на UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар). Начало соглавного боя — около 23.00 по московскому времени.

ММА UFC: Мухаммад — Гэрри

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 20.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

37-летний Мухаммад в ММА имеет 24 победы, четыре поражения и один несотоявшийся. На счету 28-летнего Гэрри профессиональный рекорд — 16 побед и одно поражение.