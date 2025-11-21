Бокс/ММА
Сегодня, 21:30

Шамиль Газиев — Вальдо Кортес-Акоста: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC Fight Night в Дохе

Шамиль Газиев и Вальдо Кортес-Акоста проведут поединок на UFC Fight Night 265 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шамиль Газиев.
Фото Getty Images

Представитель Бахрейна Шамиль Газиев и доминиканец Вальдо Кортес-Акоста проведут поединок в тяжелом весе на UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар). Начало боя Газиев — Кортес-Акоста ожидается около 21.30 по московскому времени.

ММА UFC: Кортес-Акоста — Газиев

Планировалось, что соперником Газиева станет молдаванин Сергей Спивак, но он снялся с боя.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 20.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

34-летний Кортес-Акоста в ММА одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. На счету 35-летнего Газиева профессиональный рекорд — 14 побед и 1 поражение.

Валдо Кортес-Акоста
Шамиль Газиев
