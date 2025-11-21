Российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер проведут поединок в легком весе на UFC Fight Night 265 в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар). Начало главного боя — около 23.30 по московскому времени.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 20.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

29-летний Царукян в ММА одержал 22 победы и потерпел три поражения. На счету 35-летнего Хукер профессиональный рекорд — 24 победы и 12 поражений.