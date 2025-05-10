Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена сойдутся в главном событии UFC 315

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад и австралийский боец Джек Делла Маддалена проведут титульный бой в главном событии турнира UFC 315.

Время начала и во сколько бой Мухаммада против Маддалены

UFC 315 состоится в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 мая. Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени, бой Мухаммада и Маддалены ожидается около 7.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

36-летний Мухаммад в своем профессиональном рекорде имеет 24 победы и три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Это первая защита пояса для Белала.

28-летний Маддалена в профессиональной карьере одержал 17 побед и потерпел два поражения.

Где смотреть UFC 3145 и бой Мухаммада против Маддалены

Трансляцию UFC 315 в полном объеме ведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Главный кард с боем Мухаммад — Маддалена бесплатно показывает канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Мухаммад — Маддалена и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 315 — титульный бой в женском наилегчайшем весе между чемпионкой, бойцом из Киргизии Валентиной Шевчнко и француженкой Манон Фиоро.